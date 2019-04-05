Порошенко підписав указ щодо будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про заходи з підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Зокрема, згідно з указом №104/2019, президент доручив Кабміну невідкладно внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 тa №4 Хмельницької атомної електростанції.

Також Порошенко доручив Кабінету міністрів у двомісячний термін внести до парламенту законопроекти щодо збільшення розміру субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження; про віднесення коштів від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, до джерел формування спецфонду держбюджету для гарантованого спрямування таких коштів у вигляді субвенції відповідним місцевим бюджетам; щодо вдосконалення механізму захисту від інфляції коштів фінрезерву для зняття з експлуатації атомних блоків.

Крім того, уряду доручено вживати заходів, спрямованих на всебічну підтримку та реалізацію пілотного проекту "Енергетичний міст "Україна - Європейський Союз", у тому числі опрацювати за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, питання щодо використання передбаченого Законом України "Про ринок електричної енергії" механізму тимчасового покладання спеціального обов’язку з надання послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Також в указі визнається необхідним забезпечення дієвої незалежності державного органу, що здійснює регулювання у сфері ядерної та радіаційної безпеки, зміцнення його інституційної та фінансової спроможності.

Координаційному центру забезпечення взаємодії з Кабміном доручено забезпечувати моніторинг та аналіз здійснення заходів, передбачених цим указом, організаційне супроводження їх реалізації.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко звільнив заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка і призначив на цю посаду Владислава Косинського.

Крім того, Порошенко звільнив з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України Василя Серватюка.

Також президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.