Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

Согласно указу №99/2019, 8, 9 мая и 28 октября в Украине, а именно в Киеве, областных центрах, других населенных пунктах должны состояться мемориальные, торжественные, культурно-художественные, научно-просветительские, военно-патритические и другие тематические мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, духовенства и организаций гражданского общества.

Сообщается, что Кабинет министров Украины должен разработать, утвердить и обеспечить выполнение планов мероприятий по подготовке и празднованию в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко подписал указ "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.