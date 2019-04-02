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Президент назначил стипендии детям погибших на Донбассе журналистов

Новости » Общество    02.04.2019 - 15:44
Президент назначил стипендии детям погибших на Донбассе журналистов
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Стипендии получат дочери двух погибших журналистов

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Сообщается, что стипендия предназначена Устине Гурняк, 2012 года рождения, чей отец фотокорреспондент Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смиле Славяносербского района Луганской области.

Также стипендия предназначена Елене Черниковой, 2014 года рождения, дочери журналиста Александра Черникова, который погиб 22 января 2015 года в бою вблизи Авдеевки. Александр работал видеооператором на днепровском "9 канале" и в других днепровских СМИ.

Ранее президент Петр Порошенко 9 ноября 2018 года подписал указ о стипендии детям журналистов, погибших во время выполнения профессиональных обязанностей. В частности, продолжается выплата стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.

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