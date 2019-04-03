Порошенко підписав указ про відзначення Дня перемоги

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента.

Згідно з указом №99/2019, 8, 9 травня та 28 жовтня в Україні, а саме у Києві, обласних центрах, інших населених пунктах мають відбутися меморіальні, урочисті, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, військово-патрітичні та інші тематичні заходи за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, акредитованого в Україні дипломатичного корпусу, духовенства та організацій громадянського суспільства.

Повідомляється, що Кабінет міністрів України має розробити, затвердити і забезпечити виконання планів заходів із підготовки та відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко підписав указ "Про призначення стипендій президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

Крім того, президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.