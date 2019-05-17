Порошенко підписав указ про заходи для інавгурації Зеленського

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На інавгурацію Зеленського запросять іноземні делегації

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, Порошенко доручив сформувати оргкомітет для проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією Зеленського. Також Міністерству закордонних справ України доручено запросити іноземні делегації для участі в інавгурації.

Крім того, Міністерству внутрішніх справ доручено посилити охорону громадського порядку під час підготовки та проведення інавгурації Зеленського, а Кабміну і Держуправсправами - профінансувати її.

Нагадаємо, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00, а відповідне рішення напередодні ухвалила Верховна рада.

В його команді поки не готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній на церемонії приведення до присяги.

"Поки незрозуміло, хто з гостей зможе прибути на інавгурацію, а хто ні. Адже ми говорили про 19 травня - це вихідний день і було б простіше підлаштовуватися під графік. А сталося так, як сталося", - заявив радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в коментарі РБК-Україна.