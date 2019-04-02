Климкин уверен в неизменности курса Украины в ЕС и НАТО после выборов

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

По словам главы МИД Украины, внешняя политика Украины не измениться после выборов

Курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменится, кто бы ни возглавил страну в результате победы во втором туре президентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу CNBC.

Климкин выразил мнение, что внешняя политика Украины не измениться.

"Я почти уверен, что не будет полного разворота назад, поворота направо или налево во внешней политике страны. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО", - заявил он.

Климкин также выразил уверенность, что в отношениях Украины с Россией ничего не изменится.

Также Климкин заявил, что Украина не заинтересована в заморозке ситуация на Донбассе.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была заморожена, потому что это в интересах России. Нам нужно вернуть Донбасс, но нам нужно вернуть украинский Донбасс обратно в Украину", - сказал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что послы стран G7 приветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

РБК-Украина писало, что Центризбирком обработал 95% протоколов. По результатам подсчета, Владимир Зеленский набирает 30,24% голосов, Петр Порошенко - 15.94% голосов и Юлия Тимошенко - 13.39%.