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Кабмин принял еще одно решение по курсу на НАТО и ЕС

Новости » Политика    10.04.2019 - 14:41
Кабмин принял еще одно решение по курсу на НАТО и ЕС
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин подготовит план реализации мер, направленных на вступление в НАТО и ЕС

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о работе органов власти в соответствии с курсом на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Ожидается, что данное решение обеспечит реализацию курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО после того, как его закрепили в Конституции. Президентский указ позволит определить приоритетные задачи для органов государственной власти по вступлению в ЕС и НАТО. Кроме того, проект указа предусматривает подготовку плана по реализации этого курса.

Напомним, в марте НАТО подтвердило возможность вступления Украины в альянс. В частности, таким образом, генсек Йенс Столтенберг прокомментировал закрепления курса на НАТО в Конституции Украины.

Отметим, в апреле министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменится, кто бы ни возглавил страну по итогам второго тура президентских выборов. Он также заявил, что внешняя политика Украины не изменится.

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