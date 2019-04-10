Кабмин принял еще одно решение по курсу на НАТО и ЕС

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин подготовит план реализации мер, направленных на вступление в НАТО и ЕС

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о работе органов власти в соответствии с курсом на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Ожидается, что данное решение обеспечит реализацию курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО после того, как его закрепили в Конституции. Президентский указ позволит определить приоритетные задачи для органов государственной власти по вступлению в ЕС и НАТО. Кроме того, проект указа предусматривает подготовку плана по реализации этого курса.

Напомним, в марте НАТО подтвердило возможность вступления Украины в альянс. В частности, таким образом, генсек Йенс Столтенберг прокомментировал закрепления курса на НАТО в Конституции Украины.

Отметим, в апреле министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменится, кто бы ни возглавил страну по итогам второго тура президентских выборов. Он также заявил, что внешняя политика Украины не изменится.