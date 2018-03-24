Порошенко поблагодарил Трампа за увеличение помощи Украине в бюджете США

В 2018 году Соединенные Штаты выделят Украине 620,7 млн долларов

Президент Петр Порошенко считает, что увеличение расходов на поддержку Украины в бюджете США на 2018 год является "мощным и своевременным сигналом" и реальной практической помощью по укреплению оборонного потенциала нашей страны. Об этом говорится в его заявлении в Facebook.

"Благодарен президенту Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль Соединенных Штатов в защите ключевых принципов свободы и демократии", - написал президент.

По словам президента, принятие нового бюджета США является в частности "мощным и своевременным сигналом, который в который раз засвидетельствовал неизменную двухпартийную поддержку продвижения Украины по пути демократических изменений".

"Самый эффективный способ остановить агрессора - это заверение его в готовности к достойной обороне и отпору любому нападению", - отметил Порошенко.

ЧП: Благодарен Президенту Donald J. Trump и Конгресса США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение... Опубликовано Петром Порошенко 23 март 2018 г.

Напомним, 23 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором финансирование поддержки Украины увеличено до 620,7 млн долларов.