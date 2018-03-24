Порошенко подякував Трампові за збільшення допомоги Україні у бюджеті США

У 2018 році Сполучені Штати виділять Украіні 620,7 млн доларів

Президент Петро Порошенко вважає, що збільшення видатків на підтримку України у бюджеті США на 2018 рік є "потужним і вчасним сигналом" та реальною практичною допомогою зі зміцнення оборонного потенціалу України. Про це йдеться у його заяві у Facebook.

"Вдячний президентові Дональду Трампу та Конгресу США за підтримку бюджетного закону, який передбачає збільшення видатків на підтримку України на 2018 рік, підтверджуючи лідируючу роль Сполучених Штатів у захисті ключових принципів свободи та демократії", - написав президент.

Зі слів президента ухвалення нового бюджету США є зокрема "потужним і вчасним сигналом, який вкотре засвідчив незмінну двопартійну підтримку поступу України шляхом демократичних змін".

"Найефективніший спосіб зупинити агресора - це запевнення його у готовності до гідної оборони та до відсічі будь-якого нападу", - зазначив Порошенко.

ПП: Вдячний Президенту Donald J. Trump та Конгресу США за підтримку бюджетного закону, який передбачає збільшення... Опубліковано Петром Порошенком 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, 23 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому фінансування підтримки України збільшене до 620,7 млн доларів.