Порошенко планирует защищать ПриватБанк от Коломойского

Петр Порошенко планирует остаться в политике после поражения на президентских выборах и продолжать реализовывать свою политику, в частности защищать "ПриватБанк" от Игоря Коломойского. Об этом он сказал в своей речи после голосования на выборах, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что его команда планирует защищать финансовую стабильность в стране. "Уже очевидно, что с Коломойским планируют рассчитаться за поддержку на выборах возвратом "ПриватБанка", - сказал он.

Президент отметил, что отмена национализации "ПриватБанка" повлечет риски для средств десятков миллионов вкладчиков".

Кроме того, это грозит обострением отношений с международными партнерами и "как следствие, падением гривны и новым экономическим кризисом".

Напомним, по данным экзит полов, во втором туре президентских выборов Петр Порошенко набрал около 27% голосов, за Володимир Зеленский - 73%.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Глава НБУ Яков Смолий на заседании СНБО заявил то том, что после суда на валютном рынке наблюдается падение национальной валюты.