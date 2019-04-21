ru
ua

Порошенко планує захищати ПриватБанк від Коломойського


Ситуація з ПриватБанком загрожує фінансовій стабільності

Петро Порошенко планує залишитися в політиці після поразки на президентських виборах і продовжувати реалізовувати свою політику, зокрема захищати "ПриватБанк" від Ігоря Коломойського. Про це він сказав в своїй промові після голосування на виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що його команда планує захищати фінансову стабільність в країні. "Бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням "ПриватБанку", - сказав він.

Президент зазначив, що скасування націоналізації "ПриватБанку" спричинить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників".

Крім того, це загрожує загостренням відносин з міжнародними партнерами і "як наслідок падіння гривні і нової економічної кризи".

Нагадаємо, за даними екзит полів, у другому турі президентських виборів Петро Порошенко набрав близько 27% голосів, за Володимир Зеленський - 73%.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Глава НБУ Яків Смолій на засіданні РНБО заявив то тому, що після суду на валютному ринку спостерігається падіння національної валюти.

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
Читати всі новини