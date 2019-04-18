Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники

Национальный банк Украины (НБУ) зафиксировал негативные колебания на валютном рынке после решения Окружного админсуда Киева об незаконности национализации ПриватБанка. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники.

"Мы не можем прогнозировать сегодня, как это (решение суда, - ред.) повлияет на курс, хотя некоторые колебания были ощутимы сегодня. Разница между утром и закрытием межбанковского рынка была плюс 15 копеек - в соотношении доллара к гривне", - сказал Смолий.

По его словам, по предварительным заключениям, в случае отмены решения о национализации ПриватБанка, Фонду гарантирования вкладов физическим лицам прийдется выплатить вкладчиками около 100 млрд гривен.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины и к генеральному прокурору с просьбой возбудить уголовное дело за неправосудное решение о незаконности национализации ПриватБанка.

Ранее Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского у Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.