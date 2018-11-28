Порошенко планирует провести переговоры с главой МВФ

Порошенко и Лагард во время встречи, в Давосе (Швейцария), 24 января 2018 года (president.gov.ua)

Несмотря на военное положение, ни одна программа с МВФ и Всемирным банком отменена не будет

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом он сказал в Козельце Черниговской области, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент, в частности, отметил, что несмотря на военное положение, ни одна программа помощи от МВФ и Всемирного банка отменена не будет.

"Сейчас я еду в Чернигов, потом в Киев. Состоятся переговоры с Кристин Лагард. Все у нас будет хорошо", - сказал президент.

Напомним, 19 октября 2018 года Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.

Министр финансов Оксана Маркарова 23 ноября заявила, что Министерство финансов Украины активно коммуницирует с Международным валютным фондом относительно принятия новой программы stand-by. Как отметила Маркарова, для сотрудничества с МВФ оставалось два вопроса: принятие бюджета, а также реформа в энергетическом секторе, включая выход на рыночные цены на газ.