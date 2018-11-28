Порошенко планує провести переговори з головою МВФ

Порошенко і Лагард під час зустрічі, в Давосі (Швейцарія), 24 січня 2018 року (president.gov.ua)

Незважаючи на військовий стан, жодна програма з МВФ та Світовим банком скасована не буде

Президент України Петро Порошенко планує провести переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це він сказав у Козельці Чернігівської області, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент, зокрема, зазначив, що попри військовий стан, жодна програма допомоги від МВФ та Світового банку скасована не буде.

"Зараз я їду до Чернігова, потім до Києва. Відбудуться переговори з Крістін Лагард. Усе в нас буде добре", - сказав президент.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду за новою програми в форматі stand-by в розмірі 3,9 млрд доларів.

Міністр фінансів Оксана Маркарова 23 листопада заявила, що Міністерство фінансів України активно комунікує з Міжнародним валютним фондом щодо прийняття нової програми stand-by. Як зазначила Маркарова, для співпраці з МВФ залишалося два питання: прийняття бюджету, а також реформа в енергетичному секторі, включаючи вихід на ринкові ціни на газ.