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Порошенко планує провести переговори з головою МВФ

Новини » Економіка    28.11.2018 - 16:03
Порошенко планує провести переговори з головою МВФ
Порошенко і Лагард під час зустрічі, в Давосі (Швейцарія), 24 січня 2018 року (president.gov.ua)

Незважаючи на військовий стан, жодна програма з МВФ та Світовим банком скасована не буде

Президент України Петро Порошенко планує провести переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це він сказав у Козельці Чернігівської області, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент, зокрема, зазначив, що попри військовий стан, жодна програма допомоги від МВФ та Світового банку скасована не буде.

"Зараз я їду до Чернігова, потім до Києва. Відбудуться переговори з Крістін Лагард. Усе в нас буде добре",  - сказав президент.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду за новою програми в форматі stand-by в розмірі 3,9 млрд доларів.

Міністр фінансів Оксана Маркарова 23 листопада заявила, що Міністерство фінансів України активно комунікує з Міжнародним валютним фондом щодо прийняття нової програми stand-by. Як зазначила Маркарова, для співпраці з МВФ залишалося два питання: прийняття бюджету, а також реформа в енергетичному секторі, включаючи вихід на ринкові ціни на газ.

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Новини України Порошенко ПетроКристин ЛагардМВФ
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