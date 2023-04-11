Порошенко підготував для ЗСУ 10 мобільних майстерень

Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" готують для військових 10 пересувних майстерень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook .

За словами Порошенка, майстерні створюють на базі британських вантажівок DAF, вони укомплектовані необхідними інструментами та обладнанням. Найбільше їх просять артилеристи.

"Майже вісім тижнів тому ми презентували новий дослідно-конструкторський зразок, сьогодні ця позиція поставлена на потік. На наших потужностях триває виготовлення десяти "кунгів", а тут ви зараз бачите комплекти для десяти майстерень, щоб відновлювати боєздатність підбитої техніки в польових умовах. Вони уніфіковані, повністю з усім новим, це розробляли найкращі конструктори", - заявив Порошенко.

Загальна вартість проекту з урахуванням переобладнаних вантажівок - близько 10 млн гривень. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану волонтерами.

До того ж, говорить Порошенко, із постачальниками обладнання вдається домовитись про найкращі ціни.

Майстерні оснащені генераторами, компресорами, верстатами, необхідними ключами, а також балонами з вуглекислотою для зварювальних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії понад 300 вантажівок Leyland DAF.