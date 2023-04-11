Порошенко подготовил для ВСУ 10 мобильных мастерских
Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" готовят для военных 10 передвижных мастерских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.
По словам Порошенко, мастерские производят на базе британских грузовиков DAF, они укомплектованы необходимыми инструментами и оборудованием. Больше всего их просят артиллеристы.
"Почти восемь недель назад мы презентовали новый опытно-конструкторский образец, сегодня эта позиция поставлена на поток. На наших мощностях идет изготовление десяти "кунгов", а здесь вы сейчас видите комплекты для десяти мастерских, чтобы восстанавливать боеспособность подбитой техники в полевых условиях. унифицированные, полностью со всем новым, это разрабатывали лучшие конструкторы", - заявил Порошенко.
Общая стоимость проекта с учетом переоборудованных грузовиков – около 10 млн гривен. Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную волонтерами.
К тому же, говорит Порошенко, с поставщиками оборудования удается договориться о лучших ценах.
Мастерские оснащены генераторами, компрессорами, станками, необходимыми ключами, а также баллонами с углекислотой для сварочных работ.
Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" законтрактовали в Великобритании свыше 300 грузовиков Leyland DAF.
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