Порошенко: с первых дней эпидемии мы делаем все возможное, чтобы защитить украинцев

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" вместе с активистами ОО "Справа Громад" и "Солидарная молодежь", волонтерами продолжают формировать продуктовые наборы от Фонда Порошенко, которые уже начали развозить в разные области Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает РБК-Украина.

"Мы должны проявить свою заботу для того, чтобы позаботиться об этих людях. Они должны чувствовать, что нация, народ, государство - и в том числе это призыв к власти - заботится о них и делает все возможное. Вся команда "Европейской солидарности" делает необходимое для того, чтобы в каждом уголке Украины почувствовали эту помощь. Ибо это не только помощь продовольствием, медикаментами, средствами защиты. Это помощь в первую очередь моральная. Каждый должен гордиться, что он является украинцем. И я благодарен нашей команде за то, что уже с первых дней эпидемии мы объединились и каждый делает все возможное для того, чтобы защитить украинцев. Потому что Украина - превыше всего", - сказал пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.

В свою очередь, сопредседатель партии Ирина Геращенко призвала пенсионеров оставаться в самоизоляции.

"Защити себя, позаботься о тех, кому нужна защита и помощь сегодня. Гречка нужна не только во время выборов. Оставайтесь дома", - добавила Ирина Фриз.

В пресс-службе отметили, для того, чтобы стать волонтером проекта или оставить заявку о помощи, необходимо зарегистрироваться на платформе v2020.org.ua.

Напомним, ранее фонд Порошенко уже передал реанимационное оборудование в больницы Львова, Одессы, Днепра, Винницы и в Монастырисской больнице Тернопольской области.

Также средства Фонда были восстановлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, приобретен аппарат ИВЛ для львовской больницы. Фонд планирует оперативно восстановить аппараты ИВЛ для Винницкой детской больницы.