Нардепы из "ЕС" присоединились к инициативе по сбору продуктовых наборов

Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

Средствами Фонда Порошенко были приобретены продукты, которые позволят людям не нарушать режима карантина

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" присоединились к волонтерам и активистам, которые формируют продуктовые наборы для пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает РБК-Украина.

Так, к инициативе присоединились София Федина, Николай Величкович, Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Михаил Бондарь, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ахтем Чийгоз, Мария Ионова, Максим Саврасов, Ирина Геращенко.

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поблагодарил волонтерам и активистам, которые присоединяются по всей стране, помогают людям пожилого возраста и врачам.

"Здесь наши депутаты, очень много волонтеров, наша молодежь, подключились военные. Мы познакомились когда-то в Попасной, а сейчас будем вместе паковать пакеты тем, кому нужна помощь. Для пожилых людей, для семей погибших и раненых, для ветеранов войны. Я счастлива стоять на упаковке, потому что эти коробки пойдут и в мою родную Черкасскую область. Помогаем друг другу, потому что это сложное время требует солидарности", - сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Средствами Фонда Порошенко были приобретены продукты, которые позволят людям не нарушать режима карантина. Это крупы, сахар, масло, печенье, консервы. Три тысячи наборов уже отправили в различные регионы Украины.

Как сообщают в партии, люди, которые нуждаются в помощи, регистрируются на платформе "Солидарность". На этой же платформе регистрируются и волонтеры, которые на местах могут оказывать помощь.

"Когда нас много, когда мы все вместе, то работа идет очень-очень быстро. Мы очень благодарны всем, кто сегодня присоединяется, потому что это даст возможность большему количеству людей помочь. Я рада сообщить, что эта помощь пойдет и на Закарпатье", - заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, фонд Порошенко уже передал реанимационное оборудование в больницы Львова, Одессы, Днепра, Винницы и в Монастырисскую больницу Тернопольской области.

Также средства Фонда были восстановлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, приобретен аппарат ИВЛ для львовской больницы. Фонд планирует оперативно восстановить аппараты ИВЛ для Винницкой детской больницы.