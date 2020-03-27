Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование больнице в Тернопольской области

Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

Именно в Монастырисском районе зафиксирована вспышка коронавируса в области

"Благотворительный фонд Порошенко" передал реанимационное оборудование Монастырисской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фонда.

Как сообщили в пресс-службе, среди медицинского оборудования - монитор пациента, хирургический отсасыватель, шприцевой насос, пульсоксиметры и ларингоскопы.

"Искренне благодарю за такую помощь, сейчас она нужна как никогда. Особенно такой аппарат, как инфузомат, что дозирует введение медикаментов больным, как отсос, что также крайне необходим. Спасибо за дыхательную аппаратуру, блок масок. Все сертифицировано. Мы получили все документы", - сказал районный хирург Василий Ференц.

В свою очередь, председатель фракции "Европейская солидарность" в Тернопольском областном совете Степан Барна сообщил, что Монастырисский район был выбран, потому что именно там зафиксирована вспышка коронавируса в Тернопольской области.

"Мы, украинская оппозиция, которая понимает, что нельзя быть оппозицией к украинскому народу. Поэтому реализуем этот проект по всей Украине. В Тернопольской области мы делаем это в наиболее кризисной районной больнице. Монастырисском районном центре, который нуждается в такой поддержке. Сейчас туда действительно боятся ехать, но мы везем помощь, потому что хотим, чтобы жители Монастырисского района, которые находятся в кризисной ситуации, получили поддержку. Уверен, что мы победим и коронавирус, и москалей", - сказал он.

В то же время председатель Тернопольской территориальной организации партии, народный депутат восьмого созыва Тарас Юрик добавил, что Фонд Порошенко начал этот проект, потому что в украинских больницах есть значительная потребность в закупке медицинского оборудования для подготовки к эпидемии. По его словам, фактически каждая больница сейчас требует огромного количества оборудования.

Сообщалось, что комплекты реанимационного оборудования от Фонда Порошенко уже поступили в больницы Львова, Днепра, Одессы и Винницы.

Также на средства Фонда были восстановлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, приобретен аппарат ИВЛ для львовской больницы. Фонд планирует оперативно восстановить аппараты ИВЛ для Винницкой детской больницы.

Напомним, по состоянию на 26 марта в Тернопольской области количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 24.

Всего количество людей, инфицированных коронавирусом, в Украине продолжает расти и по состоянию на 27 марта уже превысило 200 человек. Из них 5 умерли и 4 излечились. Лидирует Черновецкая область, где количество заболевших превысило 40 человек.