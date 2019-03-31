Порошенко после первого тура выборов обратился к молодежи

Петр Порошенко после первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта 2019 года, сделал заявление, в котором, в частности, обращтился к молодому поколению. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил действующий президент, он понимает мотивы протестного голосования молодежи на выборах в Украине.

"Я понял мотивы вашего протеста. Я вас услышал. Прошу, услышьте и вы меня. Все, что мы делали в течение пяти лет, - для будущих поколений", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что важным является то, каким курсом дальше пойдет страна, кто будет верховным главнокомандующим, кто будет представлять Украину на международных встречах с западными лидерами и в переговорах с Москвой.

"Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами придется говорить. Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", - добавил он.

Напомним, по результатам Национального екзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Отметим, что по данным экзит-пола ТСН во вторй тур президентских выборов проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, по данным "Всеукраинского экзит-пола" каналов 112 и NewsOne, в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всего голосов набрали Владимир Зеленский (30,7%) и Петр Порошенко (18,6%).