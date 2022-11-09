Порошенко передав допомогу бригаді ТРО, яка готується до наступу на півдні

П'ятий президент Петро Порошенко у Миколаївській області передав 126-тій бригаді ТРО генератори та буржуйки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Організація наступу на Херсонському напрямку лягла на плечі у тому числі цієї героїчної бригади територіальної оборони. З командиром я знайомий давно – ще з 2014-15 років. Бачилися в гарячих точках на Сході. Сьогодні - вже тут, на Півдні. Саме воїни цієї бригади тероборони збили крилату ракету та відомий російський бойовий гелікоптер Ка-52. Бо нема чого "шастати" в українському небі", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України оцінили тривалість боїв за тимчасово окупований Херсон. Там заявили, що ЗСУ потрібен час, щоб відбити місто.

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