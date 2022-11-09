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Порошенко передал помощь бригаде ТРО, готовящейся к наступлению на юге

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Среда 09 ноября 2022 14:21
Порошенко передал помощь бригаде ТРО, готовящейся к наступлению на юге Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко в Николаевской области передал 126-й бригаде ТРО генераторы и буржуйки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Организация наступления на Херсонском направлении легла на плечи, в том числе этой героической бригады территориальной обороны. С командиром я знаком давно - еще с 2014-15 годов. Видились в горячих точках на Востоке. Сегодня - уже здесь, на Юге. Именно воины этой бригады теробороны сбили крылатую ракету и известный российский боевой вертолет Ка-52, потому что нечего "шастать" в украинском небе", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины оценили продолжительность боев за временно оккупированный Херсон. Там заявили, что ВСУ потребуется время, чтобы отбить город.

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Министерство обороны Украины Петр Порошенко
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