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Порошенко передав керівництву ЄС і НАТО списки росіян, причетних до подій на Азові

Новини » Політика    17.12.2018 - 14:31
Порошенко передав керівництву ЄС і НАТО списки росіян, причетних до подій на Азові
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко наголосила, що українські моряки, захоплені Росією, є військовополоненими

Президент України Петро Порошенко передав керівництву Євросоюзу і НАТО списки співробітників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до подій у Керченській протоці 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко, яку вона зробила у ході брифінгу.

Геращенко наголосила, що українські моряки, захоплені Росією, є військовополоненими і ніяких судилищ над військовополоненими бути не може бути, вони мають бути негайно звільнені. 

"Очевидно, що українська сторона очікує більшої підтримки від наших міжнародних партнерів. Візит Порошенка до Брюсселю, його зустріч з керівництвом ЄС і НАТО в цьому напрямку також були частиної нашої стратегії. Президент передав списки ФСБшників, які захоплювали хлопців, які причетні до поранень і катувань і ми очікуємо що ЄС і наші міжнародні партнери після дискусій приймуть "Азовський пакет санкцій", - зазначила вона.

 

Захоплені росіянами моряки- це військовополонені. Ми вимагаємо їх негайного звільнення без всяких передумов і обмінів....

Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжує блокувати кораблі, які прямують до портів в Азовському морі і чекають черги на вихід. Більшість кораблів під прапорами країн Євросоюзу.

Відзначимо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що питання обміну українських моряків, яких затримали ФСБ під час нападу на ВМС України близько Керченської протоки, не стоїть.

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