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Порошенко перед выборами отозвал наблюдателей с участков в Киевской обл.

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 12:38
Порошенко перед выборами отозвал наблюдателей с участков в Киевской обл.
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Количество отозванных наблюдателей составляет около сотни

Кандидат в президенты Петр Порошенко накануне второго тура выборов президента Украины отозвал около 100 своих наблюдателей с участков округа №95 в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное движение "ЧЕСНО".

Эту информацию подтвердил общественному движению председатель ОИК Алексей Иванченко, который входит в комиссию по квоте Порошенко.

"Было обращение от доверенного лица. Когда оно поступило, я точно сказать не могу. Кажется, где-то 15 апреля", - заявил Иванченко.

Иванченко не смог назвать точное количество отозванных наблюдателей, однако отметил, что их количество было около сотни.

Также он заявил, что перед днем голосования все участковые комиссии округа были укомплектованы в полном объеме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на участках уменьшилось количество наблюдателей. В частности, такая ситуация сложилась в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях.

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