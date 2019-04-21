ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко перед виборами відкликав спостерігачів з дільниць у Київській обл.

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 12:38
Порошенко перед виборами відкликав спостерігачів з дільниць у Київській обл.
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Кількість відкликаних спостерігачів складає близько сотні

Кандидат у президенти Петро Порошенко напередодні другого туру виборів президента Україні відкликав близько 100 своїх спостерігачів з дільниць округу №95 Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадський рух "ЧЕСНО".

Цю інформацію підтвердив громадському руху голова ОВК Олексій Іванченко, який входить в комісію за квотою Порошенка.

"Було звернення від довіреної особи. Коли воно надійшло, я точно сказати не можу. Здається, десь 15 квітня", - заявив Іванченко.

Іванченко не зміг назвати точну кількість відкликаних спостерігачів, однак зазначив, що їх кількість була близько сотні. 

Також він заявив, що перед днем голосування усі дільничі комісії округу були укомплектовані в повному обсязі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на дільницях зменшилася кількість спостерігачів. Зокрема, така ситуація склалася в Миколаївській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській областях. 

В МВС зафіксували понад 280 порушень на виборах Порошенко проголосував на виборах
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Порошенко ПетроКиївська областьвыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся