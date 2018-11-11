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Порошенко в Париже встретился с Трампом

Новости » Политика    11.11.2018 - 20:19
Фото: Петр Порошенко и Дональд Трамп (пресс-лужба президента)
Фото: Петр Порошенко и Дональд Трамп (пресс-лужба президента)

Порошенко поделился подробностями встречи с президентом США

Во время визита во Францию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Встреча была непродолжительной, сказал Порошенко в ходе брифинга в Париже 11 ноября, сообщает РБК-Украина.

По словам украинского президента, встреча с американским лидером состоялась в субботу, 10 ноября. Также украинские дипломаты встречались с представителями США относительно усиления сотрудничества.

"Вчера состоялась встреча и короткое обсуждение на полях форума (Форум ради мира, - ред.) в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу отметить про договоренность о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сообщил Порошенко.

Порошенко в Париже встретился с Трампом

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в Париже (Франция) принял участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Также в течение 10-11 ноября продолжался Парижский форум ради мира. Участие в мероприятии также взів президент США дональд Трамп, которого пригласил лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Добавим, канцлер Германии Ангела Меркель в Париже во время форума призвала к мирному разрешению военных конфликтов и предостерегла от новых опасностей для мира в мире и Европе и возвращении национализма.

Порошенко в Париже принял участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны Трамп в ходе визита в Париж проведет переговоры с Макроном
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