Порошенко у Парижі зустрівся із Трампом

Порошенко поділився подробицями зустрічі із президентом США
Під час візиту до Франції президент України Петро Порошенко зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зустріч була нетривалою, сказав Порошенко у ході брифінгу в Парижі 11 листопада, повідомляє РБК-Україна.
За словами українського президента, зустріч із американським лідером відбулася у суботу, 10 листопада. Також українські дипломати зустрічались із представниками США щодо посилення співпраці.
"Учора відбулася зустріч і коротке обговорення на полях форуму (Форум заради миру, - ред.) у тому числі із президентом Сполучених Штатів Америки. За підсумками цього обговорення сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Клімкіна і державного секретаря США Помпео. Можу наголосити про домовленість про проведення 16 листопада комісії зі стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. Ми домовилися відновити її роботу", - повідомив Порошенко.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко в Парижі (Франція) взяв участь в урочистостях з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Також протягом 10-11 листопада тривав Паризький форум заради миру. Участь у заході також взів президент США дональд Трамп, якого запросив особисто президент Франції Емануель Макрон.
Додамо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у Парижі під час форуму закликала до мирного вирішення військових конфліктів та застерегла від нових небезпек для миру в світі та Європі та повернення націоналізму.