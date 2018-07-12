Порошенко не ожидает "сюрпризов" от встречи Трампа с Путиным

Порошенко считает, что начало дискуссии Трампа и Путина не приведет сразу к результатам

Президент Украины Петр Порошенко не ожидает оптимистичных или пессимистичных "сюрпризов" от встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе симпозиума "НАТО привлекает".

"Оптимистичных сюрпризов из Хельсинки не будет. Это плохие новости. И в то же время, пессимистических сюрпризов не будет. И это хорошие новости. Это будет просто встреча и начало дискуссии. Украина будет среди приоритетных тем, непризнание аннексии Крыма - это будет позиция. Начало дискуссии не приведет сразу к результатам", - заявил он.

При этом, Порошенко добавил, что Украина рассчитывает на выполнение безопасного пакета минских условий.

"Но чего мы ожидаем. Во-первых, мира и выполнения пакета минских условий по безопасности", - отметил Порошенко, добавив, что мир может быть обеспечен лишь размещением миссии ООН на Донбассе.

Отметим, встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Разговор в рамках симпозиума "НАТО привлекает" #NATOSummit Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 12 июля 2018 г.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что на встрече с Путиным будет говорить об Украине.