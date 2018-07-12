Порошенко не очікує "сюрпризів" від зустрічі Трампа з Путіним

Новини Політика 12.07.2018 - 16:34
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко вважає, що початок дискусії Трампа та Путіна не призведе одразу до результатів

Президент України Петро Порошенко не очікує оптимістичних чи песимістичних "сюрпризів" від зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході симпозіуму "НАТО залучає".

"Оптимістичних сюрпризів з Гельсінкі не буде. Це погані новини. І в той же час, песимістичних сюрпризів не буде. І це добрі новини. Це буде просто зустріч і початок дискусії. Україна буде серед пріоритетних тем, невизнання анексії Криму - це буде позиція. Початок дискусії не приведе одразу до результатів", - заявив він.

При цьому, Порошенко додав, що Україна розраховує на виконання безпекового пакету мінських умов.

"Але чого ми очікуємо. По-перше, миру та виконання безпекового пакету мінських умов", - зазначив Порошенко, додавши, що мир може бути забезпечений лише розміщенням місії ООН на Донбасі. 

Зазначимо, зустріч Трампа та Путіна запланована на 16 липня у Гельсінкі.

 

Розмова в рамках симпозіуму "НАТО залучає" #NATOSummit

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що на зустрічі з Путіним говоритиме про Україну.

Порошенко: присутність миротворців на Донбасі може врятувати до 27 життів солдатів щомісяця Порошенко: жодна країна не може заборонити Україні чи Грузії стати членом НАТО
Теги:  Володимир Путін,  Порошенко Петро,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС