Порошенко не очікує "сюрпризів" від зустрічі Трампа з Путіним

Порошенко вважає, що початок дискусії Трампа та Путіна не призведе одразу до результатів

Президент України Петро Порошенко не очікує оптимістичних чи песимістичних "сюрпризів" від зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході симпозіуму "НАТО залучає".

"Оптимістичних сюрпризів з Гельсінкі не буде. Це погані новини. І в той же час, песимістичних сюрпризів не буде. І це добрі новини. Це буде просто зустріч і початок дискусії. Україна буде серед пріоритетних тем, невизнання анексії Криму - це буде позиція. Початок дискусії не приведе одразу до результатів", - заявив він.

При цьому, Порошенко додав, що Україна розраховує на виконання безпекового пакету мінських умов.

"Але чого ми очікуємо. По-перше, миру та виконання безпекового пакету мінських умов", - зазначив Порошенко, додавши, що мир може бути забезпечений лише розміщенням місії ООН на Донбасі.

Зазначимо, зустріч Трампа та Путіна запланована на 16 липня у Гельсінкі.

Розмова в рамках симпозіуму "НАТО залучає" #NATOSummit Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що на зустрічі з Путіним говоритиме про Україну.