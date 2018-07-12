Трамп на зустрічі з Путіним говоритиме про Україну

Трамп та Путін також обговорюватимуть питання Сирії та втручання у вибори

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним говоритиме про Україну. Про це Трамп заявив на брифінгу у Брюселі.

"Я буду зустрічатися з президентом Путіним і будемо говорити про Сирію. Я буду говорити про втручання в вибори, я буду знову ставити це запитання. Ми будемо говорити про Україну. Це дуже цікаво, почути від нього що він мені скаже", - заявив Трамп.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Путіна відбудеться у понеділок, 16 липня, в Гельсінкі. Відомо, що зустріч у форматі тет-а-тет почнеться вдень. Також передбачена підсумкова прес-конференція.