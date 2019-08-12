Порошенко ответил на заявление о допросе на полиграфе

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований, поэтому готов пройти полиграф, но в прямом эфире. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой". По его словам, он предложил эти идею следователем ГБР, но у них не было "большого энтузиазма" по этому поводу.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи в прямом эфире", - сказал Порошенко.

Отметим, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что Порошенко могут допросить на полиграфе.

Напомним, сегодня Петр Порошенко в 9:30 приехал на допрос в Государственное бюро расследований.

После того, как он вышел из здания ГБР, его пытались забросать яйцами, которые попали в основном у журналистов. В свою очередь, директор Труба заявил, что 12 августа пятого президента Петра Порошенко допрашивали два часа в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".