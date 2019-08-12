Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Фото: Петр Порошенко во ГБР (РБК-Украина)

Под зданием ГБР проходит акция

Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований 12 августа. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что под зданием ГБР проходит акция протеста. Участники акции держат в руках флаги ЕС и НАТО, а также плакаты со словами "ГБР, чистите власть, а не медиа".

Фото: акция протеста под ГБР (РБК-Украина)

Напомним, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Петра Порошенко. В прошлом году журналисты проекта "Схемы" провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами.

Кроме того, что в Госбюро расследований ранее вызвали пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел.

После второго вызова на допрос, 24 июля Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Визит стал неожиданным для сотрудников ГБР, которые ждали его 25 июля.

Отметим, ГБР сейчас расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.