Порошенко відповів на заяву про допит на поліграфі

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що не довіряє Державному бюро розслідувань, тому готовий пройти поліграф, але у прямому ефірі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко заявив, що готовий пройти поліграф в ефірі телеканалу "Прямий". За його словами, він запропонував ці ідею слідчим ДБР, але у них не було "великого ентузіазму" з цього приводу.

"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву, я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. І в той же час на "Прямому" каналі ті питання, а у мене є цей перелік, які вони хотіли озвучити, я готовий пройти детектор брехні у прямому ефірі", - сказав Порошенко.

Зазначимо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що Порошенка можуть допитати на поліграфі.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко о 9:30 приїхав на допит у Державне бюро розслідувань.

Після того, як він вийшов з будівлі ДБР, його намагались закидати яйцями, які потрапили в основному у журналістів. У свою чергу, директор Труба заявив, що 12 серпня п'ятого президента Петра Порошенка допитували дві години в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".