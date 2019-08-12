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Порошенко могут допросить на полиграфе, - Труба

Новости » Политика    12.08.2019 - 12:40
Порошенко могут допросить на полиграфе, - Труба
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко допросят на полиграфе по делу о покупке телеканала "Прямой"

Бывшего президента Украины Петра Порошенко могут допросить на полиграфе. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня Порошенко допрашивали два часа в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - добавил Труба.

Порошенко могут допросить на полиграфе, - Труба

Фото: скриншот сообщения Романа Трубы

Отметим, во время сегодняшнего допроса под зданием ГБР прошла акция в поддержку Порошенко. Сторонники бывшего президента пришли на митинг с флагами Евросоюза и НАТО, а также плакатами с требованием "чистить власть, а не медиа".

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований проверит возможную организацию незаконного выезда Петра Порошенко за границу в 2018 году, когда он был президентом.

Речь идет о рождественском отпуске Порошенко на Мальдивах с 1 по 8 января 2018. По данным журналистов программы "Схемы", во время поездки он использовал частный самолет. Кроме того, журналисты полагали, что пассажиры этого самолета не проходили паспортный контроль и покинули страну под другими именами. По подсчетам "Схем", Порошенко потратил на отпуск не менее 500 тысяч долларов.

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