Порошенко ответил на призыв Зеленского о дебатах на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко ответил на призыв кандидата в президенты Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.

В частности, он отметил, что правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента и посоветовал Зеленскому их почитать. Также он добавил, что "дебаты - это не шоу".

"Они могут происходить на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - сказал Порошенко в видеообращении.

Напомним, 3 апреля лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский вызвал своего оппонента, действующего президента страны Петра Порошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" и дал ему 24 часа на размышление.

На "Олимпийском" отреагировали на заявление Зеленского тем, что предприятие является аполитичным.

Петр Порошенко заявил еще во время брифинга 31 марта, что дебаты должны состояться и они является ключевым элементом второго тура президентских выборов.

По результатам обработанных Центризбиркомом 99,99% протоколов, в первом туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский - у него 30,24% голосов. У Петра Порошенко 15,95%.