Порошенко ответил критикам повышения цены на газ

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент отметил, что снизить цену можно только путем возвращения в российскую газовую кабалу

Президент Петр Порошенко ответил критикам повышения цены на природный газ для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, Порошенко призвал не верить популистам, которые обещают снижение цены на газ.

"Обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу. Чуть выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый "русский мир" я не позволю при любых обстоятельствах", - подчеркнул президент.

Глава государства также прокомментировал ситуацию с государственным гарантированным долгом.

"Больше всего нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простых людей. 54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - сказал он.

Порошенко также напомнил, что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ. Президент подчеркнул, что решение правительства о повышении цены на газ имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить не только макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривны, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

Напомним, Порошенко поставил задачу Кабинету министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 октября Кабмин решил повысить цену на газ для населения. Таким образом, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.