Порошенко відповів критикам підвищення ціни на газ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент зазначив, що знизити ціну можна лише шляхом повернення у російську газову кабалу

Президент Петро Порошенко відповів критикам підвищення ціни на природний газ для населення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу глави держави.

Зокрема, Порошенко закликав не вірити популістам, які обіцяють зниження ціни на газ.

"Обіцянки популістів здешевити газ в два, в три, в чотири, дехто добалакався - у шість разів знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення у російську газову кабалу. Ледь-ледь вибралися з цієї кабали і зараз знову намагаються туди повернути. Розвернути країну в так званий "русскій мір" я не дозволю за будь-яких обставин", - підкреслив президент.

Глава держави також прокоментував ситуацію із державним гарантованим боргом.

"Найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше "захищають" простий люд. 54 мільярди доларів - ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні "правдоборці" у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні політичні сили. Тепер за ними хтось має прибрати, даруйте віддати", - сказав він.

Порошенко також нагадав, що Україна давно мала зобов'язання щодо врегулювання ціни на газ. Президент підкреслив, що рішення уряду про підвищення ціни на газ має не лише соціально-економічну, але й стратегічну геополітичну складову: продовження співпраці з МВФ дозволяє зберегти макроекономічну стабільність і стабільність курсу гривні, але й закріпити енергетичну незалежність України від Москви.

Нагадаємо, Порошенко поставив завдання Кабінету міністрів розширити програму субсидій у зв'язку з підвищенням тарифів на газ.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 жовтня Кабмін вирішив підвищити ціну на газ для населення. Таким чином, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%.

Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.