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Порошенко поручил расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ

Новости » Политика    22.10.2018 - 14:48
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По его словам, от роста тарифов не должны страдать наименее защищенные слои населения

Президент Петр Порошенко поставил задачу Кабинету министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ. Об этом он заявил на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, правительство должно расширить программу субсидий.

Порошенко поручил расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ

"Правительство должно увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще люди, для которых это повышение не является критическим", - отметил Порошенко.

 

Президент поставив Уряду дуже жорстку вимогу – захистити людей, розширивши програму субсидій, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним

Опубліковано Святославом Цеголком Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

Напомним, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.

Отметим, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.

17 октября Кабинет министров на своем заседании сохранил цену на газ для населения. В частности, Кабмин принял решение о продлении действия специальных обязанностей для НАК "Нафтогаз Украины" до 27 октября.

 

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