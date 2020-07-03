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Порошенко: отставка главы НБУ - результат травли со стороны Коломойского

Новости » Политика     03.07.2020 - 18:10
Порошенко: отставка главы НБУ - результат травли со стороны Коломойского
фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Он отметил, что первым сигналом от международных финансовых рынков стало отмена размещения украинских ценных бумаг

Давление на председателя Национального банка Якова Смолия и его отставка - это следствие организованного олигархом Игорем Коломойским травля НБУ, в котором участвуют подконтрольные ему депутаты из большинства.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

Он поблагодарил Якову Смолию и команде НБУ за высокопрофессиональную работу, благодаря которой банковская система Украины до сих пор держала стабильность несмотря на кризис.

"Представить себе нельзя, что за выполнение своей конституционной функции, выйдя на рекордный за 28 лет нашей независимости уровень инфляции, - за это будут снимать главу Национального банка. Инфляция - это налог, которого избежать невозможно. Платят его все. Страдают от него бедные люди, а обогащаются олигархи. Сегодня 28 млрд долларов золотовалютных запасов - это тоже забрасывают Национальном банке", - сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что когда власть требовала денег от МВФ, был принят так называемый "антиколомойский" закон, а теперь, когда деньги получены, этот закон пытаются заблокировать - в том числе и через давление на НБУ.

"Такого поведения наши партнеры точно не примут. Янукович при главе НБУ Арбузове уже однажды такое проводил, когда в мире больше никто не давал Украине денег. И он побежал куда? В Москву. Чем это закончилось для страны – все хорошо знают. Мы точно не должны допустить повторения этого сценария", - убежден Порошенко.

Он заметил, что первым сигналом от международных финансовых рынков стало отмена размещения украинских ценных бумаг на сумму 1 миллиард 750 миллионов долларов.

"Я хочу поблагодарить блестящей команде НБУ. Подчеркиваю, что когда они пришли, в стране деньги не ходили. Банки были остановлены, потому что собственники разворовали средства. И я уверен, что это первый кризис, когда эффективно функционирует банковская система, первый кризис, когда сохраняется курс, первый кризис, когда низкая инфляция, первый кризис, демонстрирует устойчивость и стабильность", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины отправила Смолия в отставку после того, как он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он также объяснил свое решение тем, что на НБУ систематически оказывалось политическое давление через суды, проплаченные митинги и информационные атаки на руководство.

У президента Украины Владимира Зеленского отрицают, что на Смолия осуществлялось политическое давление. Также его заявления о давлении назвали следствием отсутствия нормальной коммуникации со стороны регулятора.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко ПетрНациональный банк Украины
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