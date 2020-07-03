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Порошенко: відставка голови НБУ - результат цькування з боку Коломойського

Новини » Політика     03.07.2020 - 18:10
Порошенко: відставка голови НБУ - результат цькування з боку Коломойського
фото: Петро Порошенко (РКБ-Україна)

Він зауважив, що першим сигналом від міжнародних фінансових ринків стало скасування розміщення українських цінних паперів

Тиск на голову Національного банку Якова Смолія та його відставка - це наслідок організованого олігархом Ігорем Коломойським цькування НБУ, в якому беруть участь підконтрольні йому депутати з більшості.

Про це з трибуни Верховної ради заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.

Він подякував Якову Смолію та команді НБУ за високопрофесійну роботу, завдяки якій банківська система України досі тримала стабільність попри кризу.

"Уявити собі не можна, що за виконання своєї конституційної функції, вийшовши на рекордний за 28 років нашої незалежності рівень інфляції, - за це будуть знімати голову Національного банку. Інфляція - це податок, якого уникнути неможливо. Платять його всі. Страждають від нього бідні люди, а збагачуються олігархи. Сьогодні 28 млрд доларів золотовалютних запасів - це теж закидають Національному банку", - сказав Порошенко.

Порошенко зауважив, що коли влада потребувала грошей від МВФ, був ухвалений так званий "антиколомойський" закон, а тепер, коли гроші отримані, цей закон намагаються заблокувати - в тому числі й через тиск на НБУ.

"Такої поведінки наші партнери точно не приймуть. Янукович при голові НБУ Арбузові вже одного разу таке проводив, коли у світі більше ніхто не давав Україні грошей. І він побіг куди? До Москви. Чим це закінчилось для країни – всі добре знають. Ми точно не маємо допустити повторення цього сценарію", - переконаний Порошенко.

Він зауважив, що першим сигналом від міжнародних фінансових ринків стало скасування розміщення українських цінних паперів на суму 1 мільярд 750 мільйонів доларів.

"Я хочу подякувати блискучій команді НБУ. Наголошую, що коли вони прийшли, в країні гроші не ходили. Банки були зупинені, тому що власники розікрали кошти. І я впевнений, що це перша криза, коли ефективно функціонує банківська система, перша криза, коли збережено курс, перша криза, коли низька інфляція, перша криза, яка демонструє стійкість і стабільність", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України відправила Смолія у відставку після того, як він подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Він також пояснив своє рішення тим, що на НБУ систематично чинився політичний тиск через суди, проплачені мітинги та інформаційні атаки на керівництво.

У президента України Володимира Зеленського заперечують, що на Смолія здійснювався політичний тиск. Також його заяви про тиск назвали наслідком відсутності нормальної комунікації з боку регулятора.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроНаціональний банк України
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