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У Порошенко отреагировали на критику Зеленского

Новости » Выборы 2019    10.05.2019 - 20:50
У Порошенко отреагировали на критику Зеленского
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

У Порошенко отреагировали на обвинения Зеленского в затягивании процесса передачи власти

В Администрации президента Украины Петра Порошенко отреагировали на обвинения избранного президента Владимира Зеленского в затягивании процесса передачи полномочий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице АП в Facebook.

В заявлении отмечается, что Порошенко будет исполнять обязанности главы государства до момента инаугурации нового президента.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении говорится, что в команде Порошенко "не воспринимают никаких претензий Зеленского относительно затягивания инаугурации". Также АП подтвердила приглашение провести встречу между действующим главой государства и избранным президентом.

"Вместе с тем считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - заявили у Порошенко.

Напомним, сегодня Зеленский записал видеообращение к депутатам ВРУ. В частности, Зеленский призвал Верховную раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Кроме того, он резко раскритиковал действующего президента Петра Порошенко.

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