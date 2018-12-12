Порошенко відреагував на резолюцію Європарламенту про виконання УА Україна-ЄС

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Прийняття документа є важливим сигналом про визнання перспективи членства України в ЄС

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Європарламентом доповіді про виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента в Facebook.

"Вдячний євродепутатам за визнання значного прогресу України на шляху євроінтеграційних реформ з часу Революції Гідності, яких здійснено більше ніж за всі попередні роки незалежності", - заявив президент.

За його словами, це є "дуже важливим сигналом про визнання перспективи членства України в ЄС згідно ст. 49 Договору про ЄС". Також він зазначив, що прийняття резолюції є підтвердженням "непохитної позиції Європарламенту на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України із рішучим і категоричним засудженням триваючої російської агресії проти нашої держави, зокрема недавнього акту агресії РФ у Керченській протоці".

Порошенко вважає таку позицію Європарламенту "свідченням твердої підтримки України в триваючій боротьбі за свій європейський вибір і результатом безпрецедентного рівня відносин між Україною і ЄС".

Нагадаємо, у сьогоднішній резолюції Європейський парламент виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2", продовження санкції проти РФ у зв'язку з нападом на українські кораблі в Керченській протоці, а також закликав РФ звільнити незаконно заарештованих моряків. Також парламентарії відзначили прогрес України у впровадженні реформ.