ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко відреагував на резолюцію Європарламенту про виконання УА Україна-ЄС

Новини » Політика    12.12.2018 - 21:29
Порошенко відреагував на резолюцію Європарламенту про виконання УА Україна-ЄС
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Прийняття документа є важливим сигналом про визнання перспективи членства України в ЄС

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Європарламентом доповіді про виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента в Facebook.

"Вдячний євродепутатам за визнання значного прогресу України на шляху євроінтеграційних реформ з часу Революції Гідності, яких здійснено більше ніж за всі попередні роки незалежності", - заявив президент.

За його словами, це є "дуже важливим сигналом про визнання перспективи членства України в ЄС згідно ст. 49 Договору про ЄС". Також він зазначив, що прийняття резолюції є підтвердженням "непохитної позиції Європарламенту на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України із рішучим і категоричним засудженням триваючої російської агресії проти нашої держави, зокрема недавнього акту агресії РФ у Керченській протоці".

Порошенко вважає таку позицію Європарламенту "свідченням твердої підтримки України в триваючій боротьбі за свій європейський вибір і результатом безпрецедентного рівня відносин між Україною і ЄС".

Порошенко відреагував на резолюцію Європарламенту про виконання УА Україна-ЄС

Нагадаємо, у сьогоднішній резолюції Європейський парламент виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2", продовження санкції проти РФ у зв'язку з нападом на українські кораблі в Керченській протоці, а також закликав РФ звільнити незаконно заарештованих моряків. Також парламентарії відзначили прогрес України у впровадженні реформ.

 

У Європарламенті вважають за доцільне продовження санкцій проти РФ Порошенко розповів про мету свого візиту в Брюссель
Новини України Порошенко ПетрорезолюцияЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся