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Волкер: действующие санкции Евросоюза против РФ нужно строже применять

Новости » Общество    29.11.2018 - 16:10
Волкер: действующие санкции Евросоюза против РФ нужно строже применять
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер считает, что стоит взглянуть свежим взглядом с европейской перспективы, применяются ли санкции должным образом

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что действующие санкции Европейского союза против России следует строже применять. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера DW.

"В настоящее время действуют жесткие европейские санкции в отношении Крыма. Но насколько строго они применяются на самом деле? Можно сказать, что концепция заключается в том, что те, кто занимаются бизнесом в Крыму, не должны иметь возможности заниматься бизнесом в Евросоюзе. Думаю, стоит взглянуть свежим взглядом с европейской перспективы, применяются ли санкции должным образом", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа США.

Напомним, ранее сообщалось, что Курт Волкер призывает Европу ввести дополнительные санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Украине. 

По словам Волкера, США хотят, чтобы европейские союзники рассматривали возможность введения дополнительных санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Кроме того, отметим, что Волкер считает, что нападение на украинские корабли у Керченского пролива в Азовском море 25 ноября показывает, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ к украинским портам. 

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