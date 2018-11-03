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Порошенко відправився з офіційним візитом до Туреччини

Новини » Політика    03.11.2018 - 07:25
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко перебуватиме у Туреччині 3-4 листопада

Президент України Петро Порошенко відправився з офіційним візитом до Турецької Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента України.

Повідомляється, що 3 листопада 2018 у місті Стамбул має відбутись сьоме засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президента України.

"Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку українсько-турецького співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній сферах", - повідомляє представництво президента.

Також мають відбутись окремі переговори Порошенка з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко під час візиту до Туреччини зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Народний депутат, представник президента у Верховній раді України Ірина Луценко повідомила про плани Порошенка зустрітися із Варфоломієм.

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