Порошенко во время визита в Турцию встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем

Фото: Петр Порошенко и патриарх Варфоломей(president.gov.ua)

Порошенко будет находиться в Турции 3-4 ноября

Президент Украины Петр Порошенко во время своего официального визита в Турцию встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ИФ-Украина".

Отмечается, что народный депутат, представитель президента в Верховной раде Украины Ирина Луценко сообщила о планах Порошенко встретиться с Варфоломеем в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 2 октября.

"Обоязательно он заедет ко Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за уже объявленную позицию по томосу", - сказала Луценко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября посетит Турцию с официальным визитом. В частности, 3 ноября под председательством Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого запланировано обсуждение сотрудничества между странами. Кроме того, Порошенко и Эрдоган проведут отдельные переговоры.

Порошенко также посетит Анталию, где примет участие в церемонии инаугурации Консульства Украины в Анталии и центра культуры "Украинский дом".

Отметим, архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Гечи) заявил, что в Украине с 11 октября канонически не существует Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.