Порошенко: близько 30 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент закликав країни-учасниці ООН підтримати декларацію щодо Голодомору

На сьогодні близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це на вшануванні пам'яті жертв голодоморів заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що з кожним роком розширюється коло країн, які визнають Голодомор геноцидом українського народу.

"Вже близько трьох десятків держав дали належну оцінку цій людській трагедії. Тільки за останній час прийняті важливі рішення Сенатом США та Асамблеєю Португальської Республіки...Маємо належне вшанування пам'яті жертв Голодомору на рівні міжнародних організацій, таких як ООН, Європейський парламент, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи", - заявив Порошенко.

Він також підкреслив, що розраховує на широку підтримку проекту декларації ООН до 85-ї річниці Голодомору.

"Закликаю наших партнерів підтримати і приєднатися до співавторів декларації", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко назвав голодомори злочинами комуністичного режиму, а також висловив надію на належну правову оцінку голодоморів в Україні.

Зазначимо, сьогодні, 24 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.