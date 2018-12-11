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Порошенко схвалив закон про збільшення видатків на виплату пенсій

Новини » Політика    11.12.2018 - 17:09
Порошенко схвалив закон про збільшення видатків на виплату пенсій
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закон передбачає збільшення витрат на виплату пенсій на 10,77 млрд гривень

Глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №9369 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Порошенко схвалив закон про збільшення видатків на виплату пенсій

Зокрема, закон передбачає збільшення витрат на виплату пенсій на 10 777,6 млн гривень (за загальним і спеціальним фондом).

Крім того, документом у зв'язку з введенням воєнного стану передбачається перерозподілити кошти на збільшення фінансування оплати праці для Збройних сил - на 300 млн гривень, для співробітників прокуратури - на 100 млн гривень, для співробітників Служби безпеки України - на 65 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон підписав глава парламенту Андрій Парубій.

Так, 6 листопада Рада схвалила цей закон за основу і в цілому в першому читанні, за нього проголосували 242 депутати ВР.

У пояснювальній записці зазначалося, що документ підготовлений з метою забезпечення вирішення важливих соціальних питань та ефективного використання коштів держбюджету шляхом перерозподілу бюджетних призначень у межах затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів на 2018 рік.

Додамо, раніше, 5 листопада Кабінет міністрів України вніс даний законопроект у Раду.

Парубій підписав закон про збільшення видатків на виплату пенсій у бюджеті-2018 Рада підтримала збільшення видатків у бюджеті-2018 на виплату пенсій
Теми: Держбюджет-2018
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