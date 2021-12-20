Порошенко объявили подозрение в госизмене: что известно на данный момент

Петра Порошенко подозревают в госизмене

Днем 20 декабря стало известно, что бывшему президенту Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене. Первым об этом сообщил Александр Турчинов.

Со словам Турчинова, документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей по фамилии Симоненко.

Вскоре ГБР подтвердило факт сообщения подозорения Порошенко. При этом в Госбюро расследований отметили, что из-за невозможности вручения письменного уведомления о подозрении лично, оно было направлено по месту жительства, регистрации и по месту работы.

Что инкриминируют Порошенко

Как утверждает следствие, Порошенко действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Так, подконтрольным боевикам предприятиям выплачивались средства за поставку угля на неоккупированную территорию Украины.

Расследование ведется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Какие доказательства есть у следствия

В СБУ отмечают, что в основу подозрения легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства.

Одним из них в является стенограмма заседания Совета нацбезопасности и обороны, на которой Порошенко давал поручения по срыву контрактов на поставку угля из ЮАР.

Как заявили в СБУ, доказательства свидетельствуют, что Порошенко использовал предоставленные ему президентские полномочия и инструменты, чтобы контракты с ЮАР были разорваны. Затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставки угля с неподконтрольных территорий.

Экс-президента вызывают на допрос 23 декабря

Как сообщил в Facebook адвокат пятого президента Илья Новиков, сегодня днем к дому Порошенко приехали представители прокуратуры и оставили текст подписанного подозрения по делу о контрабанде угля с оккупированного Донбасса, а также повестку на допрос на 23 декабря.

Фото: подозрение Порошенко (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Где сейчас находится Петр Порошенко

Повестку о вызове на допрос следователи пытались вручить Петру Порошенко в пятницу, 17 декабря. Однако политик их проигнорировал, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Тогда же в пресс-службе Порошенко заявили, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

После сообщения о подозрении в госизмене на сайте "Европейской солидарности" появилась информация о том, что Петр Порошенко находится в зарубежной командировке.

Как отмечается на сайте ЕС, Порошенко вернется в Украину "по своему собственному графику" после после визитов ко Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной загранкомандировки.

СБУ продолжает уголовное расследование по "угольному делу"

В СБУ заявили, что подозрение Петру Порошенко в государственной измене не завершает расследование контрабанды угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 года.

Следственные действия продолжаются, и ранее по этому же делу получил подозрение нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Также среди фигурантов дела бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, советник экс-министра энергетики Сергей Кузяра.

Согласно данным следствия, в начале российской оккупации Донбасса группа украинских чиновников организовала контрабандный механизм поставки угля из оккупированного Донбасса, чтобы помешать поставкам угля в Украину из ЮАР.

Для этого "Центрэнерго" заключило контракты с двумя неработающими угольными предприятиями в ОРДЛО. По этой схеме боевики из так называемых "ЛНР" и "ДНР" были профинансированы более чем на 200 млн гривен.