ГБР подтвердило. Порошенко сообщили о подозрении в госизмене

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

"Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ГБР.

Порошенко, по данным следствия, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Содействие происходило путем выплат подконтрольным боевикам предприятиям средств за поставку угля на неоккупированную территорию.

"По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - подчеркнули в ДБР.

Что известно об этом деле

По данным следствия, в начале российской оккупации Донбасса Виктор Медведчук и группа украинских чиновников совершили заговор, чтобы помешать поставкам угля в Украину из Южной Африки. Вместо этого они организовали контрабандный механизм поставки угля из оккупированного Донбасса.

Для реализации схемы, как установило следствие, тогдашний министр энергетики Владимир Демчишин назначил боевиков руководителями двух не работающих угольных предприятий в ОРДЛО. Он также якобы под давлением заставил "Центрэнерго" заключить контракты на поставку угля с этими предприятиями.

Благодаря этой схеме, как установили правоохранители, пророссийские боевики из так называемых "ЛНР" и "ДНР" были профинансированы более чем на 200 млн гривен.