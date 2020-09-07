Порошенко объяснил, как власть должна поддерживать микробизнес из-за COVID-19

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

"Евросолидарность" намерена отстаивать интересы микробизнеса

Фракция "Европейской солидарности" будет защищать украинский микробизнес и не позволит превратить контролирующие органы на карательную машину для предпринимателей.

Об этом заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко во время встречи с активистами SaveФОП во Львове.

"Я имею другие взгляды на то, для чего нужны ФЛП, и для чего нужны малые предприятия, чем действующая власть. И подчеркиваю, что цель эта - это не сбор налогов. Потому что в условиях упрощенного налогообложения проблемы не в том, чтобы повышать поступления в бюджет от ФЛП. Это не интерес государства. Прежде всего, это рабочие места. На сегодня ФЛП работают там, куда крупный бизнес не добирается. Они там конкурентоспособны и обеспечивают работой как себя, так и своих наемных работников. А это означает, что они выполняют свою задачу", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, сегодня большинство бизнеса думает о том, не лучше ли поехать за несколько километров в Польшу, Чехию, где есть все условия для них, там где государственные программы для микробизнеса.

Он заверил, что "Евросолидарность" будет отстаивать интересы микробизнеса.

"В 1998 году я был причастен к тому, чтобы создать систему упрощенного налогообложения. Эта борьба за упрощенную систему налогообложения очень принципиальная. Депутаты нашей фракции Нина Южанина и Олег Синютка всегда компетентно и профессионально отстаивают позицию и права предпринимателей. На сегодня имеем несколько принципиальных позиций. Первая: пока есть карантин, независимо от того вводятся ли карантинные ограничения или нет, должен быть 100-процентый запрет на проверки. Второе: мы выбираем специальные отрасли, которые пострадали больше всего от Covid -19. И пока есть карантин - никто никакого осложнения ФЛП не имеет права делать. Мы выступаем за мораторий на любое ухудшение условий работы ФЛП", - отметил Порошенко.

Он также отмечает, что в тех отраслях, а именно заведениях общественного питания, рынках, учреждениях туризма, там, где люди физически не выходят на работу, в тех заведениях, которые больше всего пострадали от Covid, необходима государственная помощь.

"Именно в этом должна быть антикоронавирусная поддержка экономики. Кроме этого, должен быть отменен драконовский закон для предпринимателей - 1210", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом полугодии 2020 года украинские банковские учреждения сократили портфель гривневых корпоративных кредитов на 8,9 млрд грн (2%).

Ранее процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в июне (36,3%).